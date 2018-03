Continuar a ler

Serão dez jornadas, entre 21 de março e 19 de maio, com o aliciante de os dois clubes mais fortes se enfrentarem na última, no pavilhão João Rocha, em Lisboa.Na primeira jornada do Grupo A, o sorteio ditou que o Sporting recebe o ABC e o FC Porto vai jogar a Avanca, em jogos a realizar dia 24 de março. Devido à participação do Madeira Sad na Challenge Cup, o Benfica vai receber a equipa insular antecipadamente, em 21 de março.Decorreu também o sorteio do Grupo B, que vai ser disputado por Belenenses, Águas Santas, Boa Hora, Maia/Ismai, Arsenal, Fafe, Xico Andebol São Bernardo. Começará também a ser disputado em 24 de março, mas terminará em 2 de junho.Os clubes classificados do sétimo ao último lugar jogam no sistema de todos contra todos a duas voltas, partindo com metade dos pontos alcançados na primeira fase. Os dois últimos classificados deste Grupo descem, na época seguinte, ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão.