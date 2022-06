Sporting fica fora da Liga dos Campeões de andebol em 2022/23

O Sporting ficou a saber esta segunda-feira que não fará parte da próxima edição da Liga dos Campeões de andebol, isto depois de a Federação Europeia de Andebol (EHF) não aprovado a candidatura dos leões como um dos não-campeões nacionais.





