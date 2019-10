Sporting firme na liderança com vitória larga frente ao V. Setúbal

O Sporting derrotou o V. Setúbal por 42-20, fora de casa, e segue firme na liderança do campeonato nacional de andebol, com oito jornadas decorridasAo intervalo, os leões já venciam por 11 golos de diferença (22-11) e na segunda parte não baixaram o ritmo, ultrapassando então a fasquia dos 40 golos, com contributos preciosos de Frankis Carol, Luís Frade (oito golos cada) e Arnaud Bingo (sete). Apesar da derrota, Joaquim Nazaré esteve em destaque do lado dos sadinos ao apontar sete remates certeiros.Os verdes e brancos somam assim 24 pontos, tantos como o FC Porto mas com melhor diferença de golos. Já o Benfica, com dois jogos em atraso, tem 16 pontos. Por outro lado, o V. Setúbal é 13º, à condição, com nove pontos.Consulte a classificação da prova.