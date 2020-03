Sporting fora da Liga dos Campeões após derrota com Dínamo em Bucareste

Com uma exibição muito pobre ao nível ofensivo, o Sporting perdeu (24-26) na tarde deste domingo em Bucareste, na Roménia, e viu-se eliminado no playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.





Depois da derrota (25-26) no Pavilhão João Rocha, em jogo da primeira mão, esperava-se uma reação mais agressiva dos leões, mas o que se viu foi o Dínamo a comandar desde o início as operações, com grande exibição do seu guarda-redes, o tunisino Makrem Missaoui."Umas vezes ganhamos, outras perdemos. Desta vez perdemos, pois falhámos muito no ataque", considerou o ponta-esquerda francês Arnaud Bingo, um dos principais fracassos no ataque dos leões.Francisco Tavares, Valentin Ghionea, Edmilson Araújo e Luís Frade, desqualificado no final da primeira parte por cotovelada a um adversário, foram os melhores marcadores do Sporting, com 4 golos cada.Ao intervalo, o Sporting já perdia por 12-14.