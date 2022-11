Sporting ganha em Santo Tirso com autoridade de Kiko Costa

O Sporting não deu hipóteses, este sábado, ao Santo Tirso, vencendo por números claros (34-23) na deslocação ao distrito do Porto, para cimentar a liderança no Campoeonato Nacional, com sete vitórias em outras tantas jornadas.Os leões, vindos de uma derrota europeia frente aos espanhóis do Granollers, apresentaram uma boa resposta nas competições domésticas, dominando o encontro, para chegarem ao intervalo com vantagem de 5 golos (15-10).O tempo complementar tornou-se mais fácil, dada a facilidade com que o Sporting soube gerir e aumentar a distância, sem dar hipóteses ao adversário, com Kiko Costa (10 golos), completamente endiabrado, enquanto António Aparício foi o melhor atacante do Santo Tirso (6).