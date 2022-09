Sporting ganha em Setúbal

O Sporting copiou o Benfica na tarde deste sábado e também ganhou (29-24), em Setúbal, na jornada inaugural do Campeonato Placard.A turma sadina, a jogar no Pavilhão Antoine Velge, deu boa réplica na 1.ª parte e chegou a andar na frente do marcador, mas o Sporting chegou ao intervalo a dominar (15-12).O tempo complementar manteve a mesma toada, com os leões a manterem a sua superioridade.Salvador Salvador, Kiko Costa, Mamadu Gassama e Natan Suarez dividiram os louros no ataque dos verde e brancos, com 5 golos cada.Cláudio Pedroso brilhou pelo Vitória, com 5 golos.