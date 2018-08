Sporting ganha forma

O Sporting apresentou-se aos seus sócios com uma vitória, por 30-28, frente ao Belenenses. Num encontro bastante bem disputado desde início, a equipa comandada por Hugo Canela conseguiu superiorizar-se ao adversário com uns últimos 15 minutos muito fortes.

A equipa convidada deu boa réplica aos bicampeões nacionais no bem composto Pavilhão João Rocha (1.220 espectadores), mas a superior qualidade individual dos leões fez a diferença. Esta partida serviu principalmente para mostrar as novas caras aos sportinguistas, que estiveram em bom plano. O lateral bósnio Neven Stjepanovic foi a grande figura do encontro, com 5 golos, enquanto Chiuffa (parecia que não falhava...), Ghionea, Nikcevic e Luís Frade também deram muito boas indicações. Do lado do Belenenses, destaque para Ricardo Barrão, que, com 7 golos, nunca deixou a sua equipa ficar com uma grande desvantagem.

Bom teste para a Supertaça

Depois de ter registado dois desaires no Torneio Internacional de Viseu no último fim de semana, os leões preparam-se agora para atacar a Supertaça: a equipa de Hugo Canela defronta, no domingo, o rival Benfica, em Braga.