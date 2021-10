Sporting ganha na Hungria e é líder na Liga Europeia

O Sporting continua em grande na Liga Europeia, ao cilindrar (37-23), na tarde desta terça-feira o Tatabanya, em jogo da 2.ª jornada do Grupo D, disputado na Hungria.





O pivô Erekle Arsenashvili destacou-se no ataque dos leões, com 9 golos, bem secundado por Mamadou Gassama (6) e Jens Schongarth (5), enquanto na defesa o guarda-redes Manuel Gaspar fez 11 defesas (38% de eficácia).Com domínio claro ao longo da partida, o Sporting chegou ao intervalo a ganhar (18-13), não baixando o ritmo elevado na segunda parte.Com este resultado, a turma de Alvalade lidera a série, com 4 pontos, os mesmos dos gregos do AEK de Atenas, sendo seguidos dos franceses do Nimes (2), suíços do Kadetten e macedónios do Eurofarm Pelister (1), e Tatabanya (0).- Kadetten-Eurofarm Pelister, 28-28- Nimes-AEK, 26-27