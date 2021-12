Sporting ganha na Póvoa de Varzim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting cimentou esta quarta-feira a liderança no Campeonato Placard, embora à condição, pois tem dois jogos a mais que o FC Porto, que viu o seu jogo adiado frente ao Madeira SAD.Os leões foram ganhar (30-21) na Póvoa de Varzim, com a equipa anfitriã a dar boa réplica na primeira parte.Mamadou Gassama e Salvador Salvador destacaram-se pelo Sporting com 6 golos cada.Veja aqui a ficha.