Sporting homenageia Frankis Carol

Frankis Carol, de saída para o Qatar, foi na noite deste sábado à pista do João Rocha despedir-se do plantel, sendo homenageado pelo Sporting, onde esteve 10 anos.

Seguiu-se a receção ao FC Gaia, em jogo da 17ª jornada do Campeonato Placard, onde os leões venceram (29-18) sem grande dificuldade a turma comandada por Carlos Resende.

Com três baixas no plantel (Carlos Ruesga, Salvador Salvador e Arnaud Bingo), devido a lesões, o Sporting dominou desde os primeiros minutos, com destaque para as boas exibições do guardião Aljosa Cudic, Pedro Valdés (5 golos), Joel Ribeiro (5) e Jens Schongarth (6).

Eduardo Almeida estreou-se pelo Sporting: "É uma honra vestir esta camisola. Estivemos bem no ataque e na defesa. Frankis Carol é um excelente jogador, espero que tenha um bom futuro para onde vai."

O treinador do Sporting, Rui Silva, ficou feliz: "Gostei deste Sporting, bom prenuncio para o próximo jogo frente ao Presov na Liga Europeia. Houve seriedade na equipa."

"Parabéns ao Sporting, não demos a réplica que queríamos. O que fizemos foi muito previsível", considerou Carlos Resende.