Sporting homenageou Alfredo Quintana após o clássico com o FC Porto

Após a derrota (33-30) no Dragão Arena diante do FC Porto, num encontro decisivo para as contas do título, o Sporting protagonizou um tremendo gesto. Pedro Valdés entregou a Victor Iturriza uma placa com uma imagem de Alfredo Quintana, guarda-redes dos dragões e da Seleção Nacional que faleceu em março.





O gesto mereceu muitas palmas dos presentes no pavilhão.