Sporting honra Stromp com jogo de luxo

Tal como aconteceu no ano passado, o Troféu Stromp ficou em casa. Depois de ter derrotado o Belenenses na temporada transata, o Sporting bateu ontem o V. Setúbal de forma categórica, por 38-17, nunca deixando que o triunfo estivesse em causa. Basta ver que os leões já venciam por 14 golos de diferença no final da primeira parte.

Num encontro que serviu também de apresentação aos adeptos, a formação verde e branca retribuiu desde cedo o bom ambiente proporcionado pelo público, tendo entrado com a ‘mão’ quente. Valentin Ghionea e Tiago Rocha foram o espelho disso, ao apontarem sete e seis golos, respetivamente.

Apesar dos largos números, os leões nunca tiraram o pé do acelerador, o que deixou o técnico francês Thierry Anti agradado. "Foi um bom jogo, mas também difícil. Estou satisfeito com a atitude dos jogadores. A equipa manteve-se sempre concentrada", analisou, a Record, deixando claro que o Sporting sonha com o título . "Queremos lutar até ao fim. Esperamos ser campeões. Sei que o FC Porto [atual campeão] é uma equipa difícil, mas quem sabe?", referiu.

Também o técnico do V. Setúbal retirou ilações positivas, até porque os sadinos, recém-chegados ao primeiro escalão, deram uma boa réplica na segunda parte. "Nós só vamos crescer se jogarmos com os melhores. Somos jovens, a nossa média de idades é de 24 anos. Temos muita margem para crescer", salientou Danilo Ferreira.



Anti explica tweet sobre lateral-direito



Antes do jogo, Thierry Anti publicou um tweet em que voltou a abordar a ausência de um lateral-direito. "Vamos jogar sem Skok, Frade, Ruesga e um lateral-direito", publicou o técnico do Sporting, que explicou a Record a sua intenção. "Foi apenas para conversar com os adeptos. Estamos à procura de um lateral, mas é importante que se saiba que não existe problema", esclareceu.