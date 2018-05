No olho do furacão devido às suspeitas de corrupção em torno da conquista do título de 2016/17, a equipa de andebol do Sporting venceu em Avanca por 31-29, num encontro da 9.ª jornada do grupo A do campeonato - já conquistado pelos leões.Frankis Carol, com nove golos, foi o melhor marcador dos bicampeões e do encontro; do lado contrário destacaram-se Silva e Hugo Santos, com cinco cada.