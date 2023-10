Sporting isola-se no comando do Campeonato

O Sporting isolou-se no comando do Campeonato à 6.ª jornada, ao superar (37-26) esta quarta-feira o Belenenses e, ao mesmo tempo, beneficiar do empate (32-32) na véspera, em Águas Santas, do FC Porto, que no sábado recebe o Benfica no Dragão Arena.Com Martim Costa a abrir o ativo e a comemorar o seu 100.º jogo pelos leões, a turma anfitriã controlou o adversário ao longo do dérbi, embora o Belenenses tivesse dado uma boa resposta na 1.ª parte.A vencer ao intervalo (14-12), o Sporting partiu para o tempo complementar determinado, ampliando até ao final o marcador, perante alguma quebra física do opositor.O ponta islandês dos verde e brancos, Orri Orkelsson, destacou-se no ataque, com 10 golos, enquanto Nelson Pina (5) foi o melhor marcador do Belenenses.