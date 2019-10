Sporting joga na Madeira

O Madeira SAD recebe hoje (19h00) o Sporting, no jogo que encerra a 6ª jornada do campeonato. Os leões procuram manter-se invictos, os insulares tentam a terceira vitória.

O lateral-esquerdo do Madeira SAD, Elias António, considera a formação de Alvalade "uma equipa com altíssima qualidade, com muitos argumentos físicos, técnicos e táticos. Já venceu o Benfica e estão a fazer uma carreira na Champions League de bom nível". O jogador apela ainda a casa cheia. "Voltamos a jogar em casa nesta época desportiva e apesar de termos algumas lesões, gostaríamos de ter o pavilhão cheio."

Carlos Carneiro, central dos leões, reconhece, por sua vez, que o Sporting tem uma deslocação difícil hoje ao arquipélago. "Queremos manter-nos invictos. O jogo com o Madeira SAD é, tradicionalmente, muito difícil. Embora não estejam a conseguir os resultados que esperavam, esta época têm uma das melhores equipas dos últimos anos. Jogar contra o Sporting é sempre especial. Ainda assim, sabemos que temos condições e qualidade para ganhar", afirmou.