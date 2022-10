Sporting luta pela história

Depois da conquista da Liga Europeia pelo Benfica, sem necessidade de jogar o playoff no acesso à fase de grupos, Portugal poderá fazer hoje história, pois nunca conseguiu, numa mesma época, colocar três equipas nas séries da prova do Velho Continente. Para isso e contando com a eliminatória doméstica entre Águas Santas e Belenenses, o Sporting terá de eliminar na Dinamarca o Bjerringbro-Silkeborg, a quem venceu na 1ª mão por 9 golos. A turma dinamarquesa onde joga Toft Hansen (pivô, ex-Benfica) não poderá contar com o sueco William Bogojevic (lesionado), mas o treinador Ricardo Costa está de sobreaviso, como contou ao site dos leões: "Um dos maiores desafios será não pensar que já está ganho. Perante facilidades, o adversário terá grande resposta. Ambicionamos a Europa com mentalidade ganhadora." O pivô do Sporting, o dinamarquês Jonas Tidemand, lesionou-se na 1ª mão, falhou o jogo em Águas Santas para o Campeonato e não viajou para Silkeborg.