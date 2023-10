Sporting mantém o pleno de triunfos no campeonato

O Sporting segue imparável no campeonato, tendo registado o 7.º triunfo em outros tantos jogos. A jogar no Pavilhão Desportivo Ginásio Clube do Sul, em Almada (devido à realização da Assembleia Geral no dia seguinte no João Rocha), os leões venceram o Póvoa AC por 35-23.Ao intervalo, os leões ganhavam por 22-15. Com seis golos, Martim Costa foi o destaque ofensivo dos leões. Do lado da equipa visitante, Christian Moga fez sete golos.