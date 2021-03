Sporting mantém perseguição ao FC Porto

O Sporting teve uma deslocação difícil a Avanca, mas garantiu o triunfo (32-21), em jogo da 20.ª jornada do Campeonato Placard.





Depois de um parcial de 3-0 logo nos minutos iniciais, os leões mantiveram-se sempre na frente, chegando ao intervalo a ganhar (11-8).O Avanca tentou inverter o rumo dos acontecimentos e até se aproximou (10-12) após o reatamento, mas as falhas de finalização e as dificuldades no ataque foram bem aproveitadas pelo Sporting, que com uma boa defesa abriu o marcador com o passar do tempo para números irrecuperáveis.Destaques individuais para Francisco Tavares (10 golos) e Tiago Rocha (5) no ataque dos leões, que assim mantêm a perseguição ao líder FC Porto, ainda sem qualquer ponto perdido.