Sporting mantém pleno de triunfos no campeonato

O Sporting recebeu e venceu esta sexta-feira o Boa Hora, por 30-21, em partida referente à 7.ª jornada do campeonato nacional.





Os leões foram surpreendidos pelos visitantes na primeira parte, saindo para o intervalo a perder por 14-13. A reação da formação liderada por Rui Silva chegou no segundo tempo, com Francisco Tavares a ser o elemento em maior evidência, terminando a partida com oito golos.O Sporting, que mantém o pleno de triunfos na competição, antecipou esta partida, uma vez que terça-feira volta a entrar em ação, no terreno dos romenos do Dínamo Bucareste, na estreia da fase de grupos da Liga Europeia.