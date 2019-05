Sporting massacra Belenenses no regresso às vitórias

Depois de duas derrotas consecutivas, o Sporting regressou às boas exibições com um triunfo esmagador por 44-25, no Pavilhão João Rocha, frente ao Belenenses, em jogo da 7ª jornada do Grupo A da fase final.Depois de uma primeira parte tranquila (22-14), os leões nunca tiraram o pé do acelerador e voltaram a dominar no segundo tempo. Foi, alías, o jogo em que os leões venceram por uma diferença mais dilatada - 19 golos - e em que marcaram mais golos.Pedro Valdés foi a figura do jogo, com oito tentos, com Ghionea a apontar seis. Já do lado dos azuis, as exibições de Ricardo Barrão e Bruno Moreira (quatro golos cada) foram insuficientes para travar a equipa da casa.Com este triunfo, os leões continuam a sonhar com o título, ainda que a tarefa esteja complicada. A três jornadas do fim da competição, o Sporting tem 54 pontos, menos quatro do que o FC Porto, sendo que as duas equipas ainda vão enfrentar-se.Consulte a classificação da prova.