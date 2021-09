Sporting na fase de grupos da Liga Europeia

O Sporting qualificou-se esta terça-feira para a fase de grupos da Liga Europeia, ao voltar a vencer (31-28) o Holsterbo, desta vez na Dinamarca.





Os leões apresentaram-se com seis golos de vantagem (31-25) na segunda mão da eliminatória, após triunfo de há uma semana no João Rocha, mas a turma nórdica quis dar a volta, ao entrar bem na partida e dominar a primeira parte (16-15).Mas o Sporting foi crescendo e deu a volta ao resultado, com destaque no ataque para o central Natán Suárez, com 5 golos e uma eficácia de 100%, enquanto Francisco Tavares marcou 4 (100%).