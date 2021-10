Sporting passa em Braga

O Sporting defendeu, na tarde deste sábado, a liderança invicta na 6.ª jornada do Campeonato, com uma vitória (35-28) em Braga frente ao histórico ABC.





Com uma primeira parte de luxo (19-11), os leões afirmaram, desde logo, a sua superioridade, muito embora tivessem de sofrer uma forte reação do adversário na segunda parte.Mas, depois do susto, o Sporting resolveu os seus problemas, com grande destaque para Mamadou Gassama (9 golos), Jens Schongarth e Carlos Ruesga, cada um a anotar 6 tentos.José Silva (7) brilhou pelos bracarenses.O Sporting somou o sexto triunfo em igual número de jogos, continuando com o pleno de vitórias, à semelhança dos rivais FC Porto e Benfica.