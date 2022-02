Sporting passeia na Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting confirmou o favoritismo na visita ao terreno do 1.º Dezembro, em Queijas (Oeiras), e avançou para aos oitavos-de-final da Taça de Portugal.





No triunfo expressivo por 50-22, André José foi o destaque individual dos leões, autor de sete golos, num duelo em que Ricardo Costa apostou em jovens jogadores. Num encontro de sentido único, o Sporting já vencia por expressivos 25-7 ao intervalo. No segundo tempo, os leões mantiveram a eficácia ofensiva e voltaram a marcar 25 golos. Na próxima eliminatória, o Sporting vai medir forças com o ABC. "Fomos sérios, acima de tudo, e não houve muita história. Jogo pautado pela nossa seriedade e foi uma festa para esta gente que nos recebeu aqui", disse Ricardo Costa.

Noutro jogo, o Belenenses bateu o V. Setúbal por 28-27 e também segue para os 'oitavos'.