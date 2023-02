Sporting perde com croatas do RK Nexe

O Sporting perdeu (28-34) esta terça-feira na receção aos croatas do RK Nexe e acabou em 2.º lugar do Grupo C da Liga Europeia.Seguem-se os oitavos de final, onde os leões defrontam os espanhóis do Bidasoa Irun.Num jogo intenso, mas muito mal jogado, a turma lisboeta cometeu muitos erros e os croatas não perdoaram, terminando a fase de grupos no primeiro lugar.Kiko Costa, Martim Costa e Francisco Tavares foram os melhores marcadores do Sporting, com 5 golos cada.