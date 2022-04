Sporting perde com Magdeburg e diz adeus à Liga Europeia

O Sporting foi afastado da Liga Europeia de andebol nos oitavos-de-final, ao perder por 36-35 na visita ao reduto dos alemães do Magdeburg, isto depois de na primeira mão ter empatado no João Rocha a 29 golos.Foi um jogo inglório, com os leões a equilibrarem o marcador do início ao fim, mas uma arbitragem muito caseira, oriunda da Croácia, frustrou o mérito do líder do campeonato.Com tudo empatado (35-35) a menos de dois minutos do final, resultado que dava a passagem ao Sporting, o árbitro forçou a exclusão de Francisco Costa, melhor marcador dos leões, com 9 golos.De seguida, excluiu o treinador Ricardo Costa por protestos e a turma portuguesa teve de jogar o resto da partida com apenas cinco jogadores (contra sete), sofrendo o golo da derrota em situação de empty goal.Já antes, Edmilson Araújo e Jonas Tidemand tinham visto o cartão vermelho por acumulação (três exclusões de dois minutos).O duelo acabou com uma disparidade disciplinar incompreensível, com 8 exclusões para o Sporting e duas para a equipa alemã.O Sporting lutou até ao fim, mas em inferioridade numérica não conseguiu empatar, apesar de Carlos Ruesga ainda dispôr de um livre de 9 metros já depois da buzina.Destaques no Sporting para os irmãos Francisco e Martim Costa (8 golos), num conjunto que esteve irrepreensível perante o campeão mundial de clubes, detentor da Liga Europeia e líder da Bundesliga.