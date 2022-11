Sporting perde na Croácia para a Liga Europeia

ficha do jogo.

O Sporting perdeu (31-32) esta terça-feira na Croácia, perante o RK Nexe, na 3.ª jornada do Grupo C da Liga Europeia.Foi uma derrota inglória, pois os leões, com os manos Costa em evidência - Martim com 12 golos e Kiko com 10 -, entraram mal no encontro (16-22, ao intervalo), mas reagiram na 2.ª parte, chegando ao empate no último minuto.Mas na última posse de bola, a equipa dos Balcãs selou o triunfo.No Grupo D, o Águas Santas continua sem vencer, tendo perdido (25-34) na receção aos dinamarqueses do Skanderborg-Aarhus, em jogo disputado na Póvoa de Varzim.Os nórdicos tomaram conta da partida no início, não dando hipóteses à turma maiata, que ao intervalo já estava em desvantagem (11-17).Na segunda parte, a toada não se modificou, deixando o Águas Santas (5.º do Grupo D) em dificuldade para se apurar para a próxima fase.