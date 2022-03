O Sporting perdeu (24-25), esta terça-feira, com o AEK, ficando tudo adiado quanto à qualificação no Grupo D da Liga Europeia.Um livre de sete metros falhado por Carlos Ruesga ditou o desfecho final, numa partida onde os gregos, a atuarem sob o forte apoio do seu público, acabaram por ser mais fortes.O AEK dominou a primeira parte (15-11), mas na reentrada os leões alcançaram um parcial de 7-1 que deu a volta ao marcador.Só que as muitas falhas da turma leonina, designadamente nos instantes finais, permitiram ao AEK voltar ao comando, com um golo a 10 segundos do fim.O Sporting regressou à carga, beneficiou de um livre de sete metros já para além da buzina, mas Ruesga atirou ao poste.Jens Schongarth, com 6 golos, foi o mais esclarecido dos leões.Os verde e brancos conservaram o 3.º lugar, mas ainda não garantiram o 4.º posto, que dá acesso aos oitavos-de-final, quando falta disputar uma ronda, frente aos franceses do Nimes.