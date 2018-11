Sporting perde na Liga dos Campeões

O Sporting desperdiçou este sábado a possibilidade de se isolar, provisoriamente, na liderança do Grupo C da Liga dos Campeões, ao perder na receção aos eslovacos do Tatran Presov, por 28-26, em jogo da sexta jornada.A formação de Alvalade ocupava o segundo posto, em igualdade com o líder Bjerringbro-Silkeborg - que no domingo recebe o Besiktas Mogaz -, ambos com oito pontos, mas, com o desaire, acabou por ser igualada pelo conjunto da Eslováquia na classificação, quando faltam quatro jornadas para disputar.Esta foi a segunda derrota da equipa orientada por Hugo Canela, que soma quatro vitórias e apenas tinha perdido com os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg.No primeiro tempo, os 'leões' andaram quase sempre atrás do resultado, embora a pontaria afinada de Carlos Ruesga tenha permitido que os bicampeões nacionais em título se mantivessem sempre próximos no marcador.Pouco depois dos 15 minutos, o Sporting conseguiu mesmo passar para a frente pela primeira vez (8-7), mas os eslovacos voltariam a tomar a dianteira a partir do 9-10, beneficiando do poderio físico de Oliver Rabek e da capacidade de finalização de Janus Lapajne e Bruno Butorac, os três com três tentos anotados no primeiro tempo.A três minutos do intervalo, Ruesga teve a possibilidade de colocar o resultado em 11-12, mas viu Chupryna defender o livre, que ajudou a impulsionar o conjunto da Eslováquia para uma vantagem de três golos ao intervalo (11-14).O guardião do Tatran iria arrancar a segunda parte com duas defesas decisivas a remates de Chiuffa, que ia mostrando pouco acerto na finalização. Mas, o ponta luso-brasileiro não era o único em 'dia não', já que também Pedro Valdés falhou soberana situação, perdendo no frente-a-frente com Chupryna, após uma recuperação 'leonina'.Por altura do 14-17, o Sporting começou a beneficiar de várias desconcentrações seguidas do Tatran e voltou a aproximar os 'verde e brancos' no marcador (17-18), só que os eslovacos, com Chupryna sempre em evidência na baliza, aproveitaram igualmente as falhas 'leoninas' e, a 15 minutos do final, ganhavam por seis golos de diferença (18-24).Apesar dos oito golos de Ruesga no jogo e da reação final de Nikcevic (cinco tentos na partida), o melhor que os 'leões' conseguiram foi reduzir para dois golos de desvantagem, embora sem nunca ameaçarem realmente o triunfo do Tatran Presov.Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Sporting - Tatran Presov, 26-28.Ao intervalo: 11-14.Sob a arbitragem de Marko Boricic e Dejan Markovic, da Sérvia, as equipas alinharam e marcaram:Aljosa Cudic (gr), Pedro Valdés (2), Edmilson Araújo (1), Frankis Marzo (2), Carlos Carneiro, Fabio Chiuffa (4), Iva Nikcevic (5), Carlos Ruesga (8), Tiago Rocha (3), Neven Stjepanovic (1), Matej Asanin (gr), Matevz Skok (gr) e Luís Frade.Hugo Canela.Igor Chupryna (gr), Oliver Rabek (5), Janus Lapajne (4), Tomas Cip (4), Martin Stranovsky (3), Bruno Butorac (3), Roman Tsarapkin (2), Dominik Krok (3), Michal Kasal, Jakub Hrstka (3), Tomas Recicar, Mario Cvitkovic (gr) e Titouan Afanou-Gatine (1).Slavko Golu?a.1-3 (05 minutos), 4-4 (10), 5-7 (15), 9-9 (20), 10-11 (25), 11-14 (intervalo), 12-16 (35), 14-16 (40), 18-21 (45), 19-24 (50), 23-27 (55) e 26-28 (resultado final).1.292 espetadores.