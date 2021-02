Sporting perde na Liga Europa mas está apurado

O Sporting perdeu esta noite, no Pavilhão João Rocha, com o Dínamo de Bucareste por 32-31 em jogo do Grupo B da Liga Europa, mas a derrota não compromete o futuro dos leões na prova, que que antes de entrarem em campo já estavam apurados para os oitavos-de-final.





Os leões são terceiros do grupo, a uma jornada do fim, seguindo para a fase seguinte os quatro primeiros.No final, o treinador dos leões Rui Silva reconheceu que o pensamento dos seus jogadores estava noutro sítio. "Foi um dia muito triste, o ambiente estava pesado mal entrei no balneário. Queríamos dedicar a vitória ao Quintana, mas os jogadores estavam muito apáticos. Ao intervalo pedi aos jogadores para mostraram espírito de luta, sacríficio, o que era o Alfredo Quintana"