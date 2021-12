Sporting perde na Macedónia

O Sporting sofreu esta noite a segunda derrota no Grupo D da Liga Europeia, ao perder na Macedónia com o Pelister por 31-25, num pavilhão não muito grande, mas com grande ambiente de apoio à equipa da casa.Os leões ainda equilibraram na primeira parte, chegando ao intervalo apenas a um golo (14-13) dos macedónios, equipa que com quem tinham empatado há uma semana no Pavilhão João Rocha.Salvador Salvador, com seis golos, foi o melhor marcador dos leões na Macedónia.Com este resultado, a equipa de Ricardo Costa baixa ao terceiro lugar (7 pontos), atrás do Pelister (8) e dos franceses do Nimes (9).A prova sofre agora uma paragem, regressando só em fevereiro, para no dia 15 o Sporting deslocar-se à Suíça para defrontar o Kadetten.Foto: Sporting CP