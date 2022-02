O Sporting perdeu (24-26) esta terça-feira frente ao Kadetten, na Suíça, mas sem comprometer a sua posição nos lugares de apuramento para os oitavos-de-final do Grupo D da Liga Europeia, que cumpriu a 7.ª jornada.Os leões equilibraram a partida e até chegaram ao intervalo em vantagem (11-10), mas as muitas falhas na eficácia de finalização deixaram o adversário a controlar o jogo nos 15 minutos finais.Destaque para a boa exibição do guarda-redes Pilipovic, a travar o ataque do Sporting, que teve como melhor marcador Martim Costa, com 6 golos.Nos outros resultados da série, os húngaros do Tatabanya bateram (25-24) os gregos do AEK e os franceses do Nimes ganharam (25-23) aos macedónios do Pelister.Classificação: 1.º Nimes, 11 pontos; 2.º Pelister, 8; 3º Kadetten, 8; 4.º Sporting, 7; 5.º AEK, 4; 8.º Tatabanya, 4.