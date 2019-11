Sporting pode apurar-se hoje para o playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga dos Campeões

O Sporting apresenta-se hoje (15h00) em Irun (País Basco) com alma renascida, pois pode apurar-se, desde que vença o Bidasoa e os suecos do Savehof percam com os eslovacos do Presov, para o playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, na penúltima jornada do Grupo C. O cenário é pouco provável, mas mesmo que não aconteça, os leões terão uma derradeira oportunidade quando receberem na última ronda a turma nórdica, na série que apura os dois primeiros classificados.

O francês Thierry Anti, treinador do Sporting, já fez as contas: "Temos de vencer o último jogo, mas quero ganhar em Espanha para aumentar o moral. Vamos tentar regressar com um bom resultado. O Sporting está a jogar melhor, depois do empate (30-30) com o Bidasoa no Pavilhão João Rocha."

Quanto ao FC Porto, tem tarefa difícil em França, defrontando o Montpellier de Gilberto Duarte, na 9ª ronda do Grupo B da Champions. Na primeira volta registou-se um empate (23-23).