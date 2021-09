Sporting pronto para atacar a Supertaça: «Temos de ser responsáveis e respeitar o adversário»

Depois de um ano de ausência devido à pandemia, a Supertaça está de regresso. O Pavilhão Municipal da Nazaré acolhe este fim de semana a decisão do primeiro troféu da época, num formato de final-four que vai colocar frente a frente Sporting-Águas Santas e FC Porto-Benfica nas meias-finais de sábado, com a final a realizar-se no dia seguinte.





O Sporting, agora orientado por Ricardo Costa, está confiante no acesso à decisão."Sabemos que temos um jogo difícil nas meias-finais contra uma equipa que todos conhecem. É uma das grandes equipas em Portugal que procura ficar sempre nos primeiros lugares. Temos o máximo respeito pelo Águas Santas, que ainda por cima vem de dois jogos nas competições europeias e apresenta um ritmo que nós ainda não temos. Se queremos lutar por este título, temos de ser responsáveis e respeitar o adversário", destacou Ricardo Costa.Quanto ao Água Santas, chega a este duelo após a eliminação na pré-qualificação da Liga Europeia, com o técnico Ricardo Moreira a estar cientes das dificuldades. "Não é um adversário que, de forma alguma, pretendíamos defrontar nesta altura mas vamos lutar com todas as armas que temos. Queremos fazer um jogo mais coletivo e mais seguro, que não foi possível nos últimos dois que realizámos, e de maior maturidade em todas as ações que tivermos em campo, principalmente", sublinhou.Meias-finais - sábado15h00 – Sporting-Águas Santas17h00 – FC Porto-BenficaFinal - domingo (17h00)