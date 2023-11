Sporting pronto para o clássico no Dragão: «Chegamos a este momento da forma que queríamos»

10.ª Jornada Hora (sábado) Equipa Visitante Resultado Vitória de Guimarães 15:00 Póvoa AC ABC 15:00 Vitória de Setúbal FC Porto 17:00 Sporting Avanca 18:00 Belenenses FC Gaia 18:00 Águas Santas Benfica - Marítimo 44-28



Classificação

Equipa Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Marcados-Sofridos 1.º Sporting 30 10 10 0 0 376-257 2.º FC Porto 29 10 9 1 0 361-274 3.º Benfica 27 11 7 2 2 354-277 4ºABC 23 10 6 1 3 304-285 5.º Marítimo 22 11 5 1 5 347-364 6.º Á.Santas 20 9 5 1 3 261-258 7.ºBelenenses 17 10 3 1 6 259-300 8ºV.Guimarães 16 10 2 2 6 271-334 9.º Póvoa AC 15 10 2 1 7 223-253 10.º Avanca 13 10 1 1 8 266-312 11.º FC Gaia 13 9 2 0 7 220-276 12.ºV. Setúbal 11 8 1 1 6 221-273

A 11.ª jornada do campeonato nacional tem este sábado um escaldante clássico entre FC Porto e Sporting, no Dragão Arena, onde a liderança do campeonato estará em jogo. Com um pleno de vitórias a abrir a competição, os leões lideram com mais um ponto do que os dragões, num pavilhão onde não ganham para o campeonato desde 2018."Preparámos este jogo da mesma forma que todos os outros, com a seriedade de procurar saber quais os pontos fortes do nosso adversário e fazer aquilo que tão bem sabemos fazer. Chegamos a este momento da forma que queríamos, sem pontos perdidos no campeonato e vamos para este jogo com a tranquilidade e com a capacidade de o conseguir ganhar, sabendo que no Dragão é sempre difícil, mas as nossas aspirações são de conquistar os três pontos", perspetivou o técnico Ricardo Costa, ao site dos leões."É bom estarmos em 1.º lugar mas não é determinante neste momento, num campeonato a duas fases. Queremos ganhar o campeonato, sabemos que temos de ir jogar duas vezes ao Dragão, sabemos da dificuldade que é jogar lá, como o FC Porto também sabe da dificuldade que é jogar no Pavilhão João Rocha, mas temos um prazer enorme de chegar a esta fase da competição na forma que queremos e com as aspirações de querer ir lá ganhar", acrescentou Ricardo Costa.Do lado portista, Fábio Magalhães foi o porta-voz da ambição do campeão nacional. "O grupo está motivadíssimo. Estes são os jogos que gostamos de jogar e aqueles que queremos mesmo ganhar, por isso vejo o grupo muito motivado para defrontar o Sporting. Esperamos um Sporting muito agressivo e aguerrido. Sabemos que eles querem ganhar um jogo muito importante na luta pelo título. Temos as nossas armas e vamos chegar lá bem preparados. Eles têm muita juventude e jogadores com algum andamento, mas acho que nos clássicos a experiência vem ao de cima, disso nós temos muito e vamos tentar jogar com isso", sublinhou, em declarações ao site do FC Porto.