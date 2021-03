Sporting pronto para o duelo europeu: «Temos de ser muito fortes na transição ofensiva»

O Sporting começa a disputar os oitavos-de-final da Liga Europeia na terça-feira, com a receção aos polacos do Wisla Plock, com a segunda mão a estar agendada para o próximo dia 30.





"O Wisla Plock é, sem dúvida, uma excelente equipa. É uma equipa polaca, mas com um modelo de jogo claramente espanhol. É muito bem organizada do ponto de vista ofensivo, quase como xadrez. Vamos querer estar compactos na defesa. Sabemos as armas fortes deles. Sabemos a qualidade do central na relação com o pivô e nas situações de um contra um, assim como as situações de tiro exterior que procuram. É uma equipa que, por esta questão estratégica, acaba por ter muitos jogadores específicos no ataque e na defesa, os que os obriga a fazer duas e três trocas. Vamos querer aproveitar isso e temos de ser muito fortes na transição ofensiva. No nosso ataque, temos de ser pacientes e inteligentes, até porque o tipo de defesa deles é muito pressionante. Temos tudo preparado. Há que colocar em prática e queremos ganhar, em casa, a primeira parte destes oitavos-de-final", afirmou o treinador dos leões, ao site do clube.O pivô Daniel Andrejew também mostrou-se confiante. "O Wisla Plock tem uma boa equipa e é muito bom na defesa. O ataque também é muito bom, todos sabem o que têm de fazer. Os pivôs são muito bons, assim como a primeira linha. Vão ser jogos muito difíceis, mas estamos a prepará-los muito bem", observou.O encontro realiza-se no Pavilhão João Rocha na terça-feira, às 19h45.