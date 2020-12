Sporting quer acertar contas em França

Depois da derrota em casa frente ao Nîmes (26-30), o Sporting procura hoje um desfecho mais positivo na visita ao terreno dos franceses, de forma a manter-se em lugares de apuramento para a próxima fase da exigente Liga Europeia. E o técnico Rui Silva sabe o que os leões terão de corrigir.

“Vamos ter mais um jogo muito disputado e duro, contra uma equipa que tem um bom plantel e muitos recursos. Cabe-nos corrigir principalmente a nossa defesa. No jogo em casa contra eles permitimos muitos remates fáceis, sem contacto. Temos de conseguir ter uma defesa mais coesa, mais próxima e mais solidária. Do ponto de vista ofensivo, muita coisa funcionou e vamos manter, mas há outras situações que vamos querer melhorar e retificar para dar mais versatilidade ao nosso jogo de ataque”, observou o treinador leonino, que acredita no apuramento: “Este grupo é extremamente forte, mais forte até do que os dois grupos que o Sporting apanhou nas duas últimas edições da Champions. Sabemos que temos qualidade para passar, e depois das duas últimas jornadas ficámos com a sensação de que apenas o quarto lugar já não é suficiente, queremos mais.”