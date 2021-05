Sporting quer ganhar antes do clássico com o FC Porto

Depois dos compromissos da Seleção Nacional, o campeonato regressa hoje, com o Sporting a receber o V. Setúbal na 25ª jornada. Os leões querem somar a 14ª vitória consecutiva e manter, assim, a pressão ao líder FC Porto, que já realizou o seu jogo. Se confirmar o seu favoritismo frente aos sadinos, a equipa orientada por Rui Silva voltará a ficar a dois pontos do rival, antes do clássico no Dragão Arena no sábado, que poderá ser determinante na luta pelo título.

“Queremos dar continuidade ao nosso bom momento. Temos de estar concentrados na defesa e eficazes no ataque. O V. Setúbal é um adversário muito forte, tem bons jogadores. Esperamos um jogo intenso, por isso temos de estar no nosso melhor”, perspetivou o capitão leonino Pedro Valdés, ao site do clube.

Nesta jornada, o Benfica (3º) entra em ação só amanhã, na receção à Sanjoanense.