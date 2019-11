Sporting recebe bónus sueco

O Sporting, que tinha cilindrado (37-22) os eslovacos do Presov, recebeu ontem um bónus vindo dos suecos do Savehof, que ao perderem (30-31) na Macedónia frente ao Rabotnik deixaram para os leões o 2º lugar do Grupo C da Liga dos Campeões, numa série onde os dois primeiros se apuram para o playoff de acesso aos oitavos-de-final. Os leões só dependem de si próprios, tendo ainda dois jogos por realizar nesta fase, com deslocação a Irun para defrontar o Bidasoa (sábado) e receção ao Savehof (30).

No Grupo B, o Montpellier fechou a 8ª ronda com um triunfo (34-30) frente aos ucranianos do Motor Zaporozhye e ascendeu a 2º. O lateral-esquerdo Gilberto Duarte fez dois remates, mas ficou em branco, ainda antes de no próximo sábado receber o FC Porto em França.

"Estamos bem colocados e o nosso primeiro objetivo é passar a fase de grupos. Está quase garantido o apuramento, mas não podemos perder concentração", considerou Gilberto Duarte.