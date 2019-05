Sporting recebe campeão em risco de perder 2º lugar

O campeonato já tem campeão a duas jornadas do fim da fase final, mas para o Sporting a época ainda não acabou, já que na receção de hoje (21h00) ao FC Porto está em risco a perda do 2º lugar para o Benfica, que joga com o Águas Santas na Luz.

Em declarações à Sporting TV, o treinador do Sporting, Hugo Canela, manifestou-se desagradado com a situação dos leões neste final penoso de temporada: "Vamos defrontar o campeão nacional, equipa que fez uma época muito regular. Infelizmente, perdemos dois jogos fundamentais e não conseguimos lutar até ao final. Ganharam com mérito, mas vamos fazer o nosso trabalho. Temos um símbolo ao peito que nos dá grande responsabilidade. Temos de tentar dignificar o que fizemos de bom na época, que é muito amarga por não conseguirmos títulos."

Canela, que poderá estar de saída de Alvalade, tem por missão manter a equipa motivada, num jogo que ainda por cima foi marcado para o Pavilhão do Ginásio Clube do Sul, em Almada: "Ao longo da época disse que esta equipa tinha muito caráter e atitude. Gostava que isso continuasse até ao final nos jogos que faltam. O desfecho não foi aquele que queríamos, mas temos de mostrar a nossa personalidade."

Quanto ao FC Porto, está a viver a sua melhor época de sempre, depois da conquista do título nacional e de alcançar o 3º lugar na final four da Taça EHF, podendo ainda conquistar uma inédita dobradinha na Taça de Portugal. O lateral André Gomes traçou os objetivos: "Vamos disputar dois clássicos, frente a Sporting e Benfica, e queremos aproveitar esta oportunidade, terminando só com vitórias."

No Grupo B, da permanência, o epicentro está focado nos jogos dos aflitos: Boa Hora-Sp. Horta (18h00) e AC Fafe-Fermentões (21h00).