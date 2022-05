Sporting recebe multas pesadas

O Sporting defende hoje (15h) o 2º lugar no Campeonato na deslocação a Águas Santas, mas na sequência do clássico frente ao FC Porto não vai poder contar no banco com o diretor Carlos Carneiro, suspenso até 1 de junho pelo Conselho de Disciplina da Federação (FAP).Os leões foram ainda multados em seis mil euros, por causa do comportamento dos adeptos no João Rocha, depois de também terem sido castigados em 10 mil euros após o dérbi com Benfica.