O Sporting oficializou este sábado a contratação de Benjamin Jakobsen, que chega proveniente do Aalborg, do campeonato de andebol da Dinamarca.O pivô dinamarquês com uma estampa física impressionante (1,91 metros e 115 quilos) mostrou-se bastante satisfeito com o seu novo desafio na carreira: "Estou feliz por assinar com o Sporting. Parece-me um clube muito bom, vi a equipa jogar nas últimas temporadas e têm um grupo bastante forte. Espero ajudar a equipa a atingir resultados ainda melhores na próxima época. Mal posso esperar por conhecer os adeptos e poder ajudar o Sporting a atingir todos os seus objetivos".No Aalborg, vice-campeão dinamarquês, o jogador de 31 anos conquistou duas Ligas dinamarquesas, uma Taça da Dinamarca e quatro Supertaças dinamarquesas, tendo disputado 178 jogos, nos quais marcou 219 golos.