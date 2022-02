Sporting regressa à liderança do campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting regressou esta noite à liderança do campeonato Placard, depois de bater o Xico Andebol na viagem ao Minho.Em jogo da 16.ª jornada e depois de na véspera o FC Porto ter derrotado o Sp. Horta, a equipa de Alvalade também cumpriu, vencendo por 34-20, com 15-10 ao intervalo.Carlos Ruesga, Hanser Rodriguez e Mamadou Gassama, com cinco golos cada, destacaram-se na equipa treinada por Ricardo Costa.O Sporting tem agora 46 pontos, mais um que o FC Porto, mas tem também mais um jogo que os dragões.