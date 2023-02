O Sporting recebeu e venceu este domingo o ADA Maia, por 35-27, em duelo a contar 13.ª jornada em atraso do campeonato nacional, que regressa após interrupção devido ao Mundial.Depois de um bom início de partida por parte dos visitantes, os leões foram para o intervalo a ganhar por 16-14, dilatando depois o resultado no segundo tempo. Com oito golos, Francisco Tavares foi o melhor marcador dos leões. sem poderem contar com Kiko Costa, Edmilson Araújo e Carlos Ruesga não foram opções.Com este resultado, o Sporting sobe à liderança, com mais um ponto do que FC Porto e Benfica.