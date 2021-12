Com uma primeira parte de nível, o Sporting bateu (31-26), este sábado, o Águas Santas e regressou, no Pavilhão João Rocha (Lisboa), ao comando do Campeonato Placard, que este domingo completa a sua 12ª jornada, com a visita do FC Porto a São João da Madeira.A turma maiata, tradicionalmente aguerrida e difícil, não conseguiu entrar no muro leonino, pelo que sofreu muito contra-ataque e golos fáceis, com Carlos Ruesga a marcar 9 golos na primeira parte e a levar a sua equipa para uma vantagem confortável ao intervalo (17-9).Com 8 golos de vantagem, não foi difícil ao Sporting gerir o resto do encontro para manter o pleno de 11 vitórias, apesar do Águas Santas, com André Sousa (6 golos) e João Gomes (5) em evidência, ter reagido, mas sem consequências de maior.