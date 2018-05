O Sporting renovou esta terça-feira contrato com o andebolista Carlos Carneiro, capitão de equipa e peça-chave na conquista do bicampeonato recentemente ganho pelos leões."Sinto muita felicidade. É sempre importante vermos o reconhecimento do nosso trabalho, sendo que parte dele até foi feito esta época. Depois de uma época muito positiva, agora queremos recuperar e fazer uma temporada, no mínimo, igual", afirmou o central 'leonino' após a renovação contratual, em declarações ao sítio do clube.Aos 36 anos, Carlos Carneiro promete não ficar por aqui e quer sentir-se útil e ajudar no quer for possível a equipa para que esta alcance o objetivo para a nova época e que é a conquista do tri.

Autor: Lusa