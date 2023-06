Sporting volta a conquistar a Taça de Portugal de andebol

O Sporting conquistou este domingo a final da Taça de Portugal, ao superar (30-29) o Marítimo no Funchal, Madeira.Os leões reforçam o seu palmarés, sendo o clube com mais troféus da prova rainha do andebol nacional, com 17 Taças.Apesar do favoritismo dos leões, que bateram (39-38, após prolongamento) o tetracampeão FC Porto nas meias-finais, a turma anfitriã foi dominada na primeira parte, com vantagem do Sporting ao intervalo (17-14), mas no tempo complementar assistiu-se a uma forte reação do Marítimo, que conseguiu chegar ao empate (19-19).O Sporting voltou a descolar e chegou a 6 golos de vantagem (29-23), mas os anfitriões não atiraram a toalha ao chão e aproximaram-se (29-28), com um parcial de 5-0.A incerteza subsistiu até final, mas os leões foram mais fortes, mais uma vez por apenas um golo. Os irmãos Kiko e Martim Costa voltaram a brilhar, com 10 e 7 golos, respetivamente, mas o madeirense Décio Pina (11) foi o melhor marcador da partida.Veja a ficha aqui.