Sporting segue na liderança do campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter visto Benfica e FC Porto vencerem os respetivos jogos da 18.ª ronda, o Sporting ganhou este sábado na receção ao Avanca, por 32-28, e manteve a liderança do campeonato nacional, com um ponto de avanço sobre os rivais.Com uma entrada de leão, a equipa de Ricardo Costa cedo distanciou-se no marcador e foi para o intervalo a ganhar por 17-11. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas o Sporting geriu sempre a vantagem até ao fim.Com nove golos, Salvador Salvador foi o melhor marcador dos leões.