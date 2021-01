Sporting segue para os 'quartos' da Taça de Portugal

O Sporting confirmou este sábado o seu favoritismo e garantiu o acesso aos quartos-de-final da Taça de Portugal, com uma vitória no terreno do Xico Andebol, da 2ª Divisão, por 33-22.





Nos oitavos-de-final, o FC Porto aguarda ainda o vencedor do Avanca-Sanjoanense, enquanto o Benfica medirá forças com o Alto do Moinho a 27 de fevereiro.