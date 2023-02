Sporting segura liderança ao bater V. Setúbal

O Sporting respira saúde no Campeonato, tendo conservado esta sexta-feira a liderança, após triunfo (38-24) na receção ao V. Setúbal.Com superioridade ao intervalo (16-11), não foi difícil aos leões fecharem o encontro da 14.ª jornada, que prossegue este sábado com um aliciante duelo entre FC Porto e Águas Santas, a única equipa que venceu os dragões esta época no Campeonato.Destaques individuais no Sporting para Martim Costa, Francisco Costa, Edy Silva e Salvador Salvador (5 golos cada), Kiko Costa e Josep Folques (4 cada).