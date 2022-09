Sporting sem problemas na receção ao Marítimo

O Sporting não encontrou grandes problemas para bater (36-24) o Marítimo e somar a segunda vitória no Campeonato, em duelo disputado, na tarde deste sábado, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Com os manos Costa, Martim (9 golos) e Kiko Costa (8) de pontaria afinada, os leões cimentaram uma vantagem significativa (18-13) ainda na primeira parte, quebrando com sucesso a resistência da turma insular no tempo complementar.Pelo Marítimo, Délcio Pina (8) foi o mais concretizador.A turma de Alvalade regressa ao João Rocha esta terça-feira para defrontar os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg, na 1.ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europeia.